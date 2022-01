Secretaria está atuando na pavimentação, drenagem, colocação de meio-fio e preparo de calçadas - divulgação

Secretaria está atuando na pavimentação, drenagem, colocação de meio-fio e preparo de calçadas divulgação

Publicado 08/01/2022 17:02

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, divulgou que está avançando com as obras de drenagem e pavimentação do bairro Vilatur. Nesta segunda etapa de obras, quase três quilômetros de vias receberão as obras. O projeto contempla as Avenidas Ipitangas e Palmital, além da rua Praia da Ferradura.



Na primeira etapa de pavimentação, concluída no ano passado, mais de 9 quilômetros de vias foram pavimentados em Vilatur, incluindo a Estrada dos Cajueiros, importante via de acesso ao bairro. As obras fazem parte do programa Saquarema Não Para que prevê a drenagem e pavimentação em mais de 140 quilômetros de ruas e estradas em diversos bairros da cidade.