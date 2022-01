Os dois homens que estavam na moto não resistiram aos ferimentos - REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS

Publicado 08/01/2022 17:36 | Atualizado 08/01/2022 19:42

Uma colisão entre dois carros e uma moto deixou duas pessoas mortas, na tarde deste sábado, 8, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

O acidente aconteceu na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na entrada do bairro de Vilatur.

Segundo informações, com o impacto da batida, os dois homens que estavam na moto não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Os ocupantes dos veículos não se feriram.

Os Bombeiros e a Guarda Municipal foram acionados. A via chegou a ser interditada. Agora segue com fluxo lento. A perícia está sendo realizada no local.