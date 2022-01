Projeto Botinho abre inscrições para crianças e adolescentes - divulgação

Publicado 09/01/2022 08:16

As inscrições para o Projeto Botinho 2022, estarão abertas entre os dias 11 e 13 de janeiro. Realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) desde 1963, o Projeto Botinho é gratuito e tem por objetivo promover a interação social entre os participantes.

Podem participar crianças e adolescentes que tenham entre 7 e 17 anos. Os alunos são divididos em três turmas, sendo elas Golfinho, de 7 a 10 anos, Moby Dick, de 11 a 14 anos, e Tubarão, de 15 a 17 anos.

O projeto tem duração de duas semanas e os alunos recebem um certificado de participação. A inscrição é gratuita e pode ser feita das 8 às 11 horas, na unidade do Corpo de Bombeiros.

Para realizar a inscrição, necessário apresentar xerox da certidão de nascimento, comprovante de residência, uma foto 3x4 e atestado médico original contendo os termos: “Está apto a realizar atividades físicas” (que pode ser entregue no ato da inscrição ou no primeiro dia do projeto).