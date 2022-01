Prefeitura de Saquarema divulga o resultado do cadastro para creches municipais - Divulgação

Prefeitura de Saquarema divulga o resultado do cadastro para creches municipais Divulgação

Publicado 10/01/2022 12:15 | Atualizado 10/01/2022 12:54

Na manhã desta segunda-feira, 10, a Prefeitura de Saquarema divulgou o resultado do Cadastro Único das Creches Municipais para o ano letivo de 2022. De acordo com a Portaria 007/2021, da Secretaria Municipal de Educação, os responsáveis dos alunos classificados deverão, a partir do dia 17 de janeiro, comparecer às unidades escolares para efetuar a matrícula. O atendimento será feito na creche na qual a criança conseguiu a vaga e as matrículas seguirão até 31 de janeiro.

Matrículas poderão ser feitas a partir do dia 17 e aulas terão início em 7 de fevereiro Divulgação

A documentação necessária (original e cópia) para efetivação da matrícula, segundo o regimento básico da Rede Municipal de Ensino e Lei 1.511 de 10/10/2016, é a seguinte: documento atualizado que comprove a necessidade de atendimento especializado, se for o caso; cópia da Carteira de Vacinação atualizada; cópia da Certidão de Nascimento;; 2 fotos (3x4) recentes; comprovante do tipo sanguíneo; cópia do comprovante de residência; além de comprovação de trabalho (cópia da carteira de trabalho ou declaração de vínculo empregatício) e cópia do documento de identidade do responsável pelo alunoA matrícula só será efetivada com a apresentação dos documentos listados acima e somente pelo responsável legal do aluno. A data do início das aulas nas creches municipais e demais unidades de ensino está marcada para 07 de fevereiro."Nossa demanda cresce a cada dia e temos uma fila de espera de 309 crianças. Quero tranquilizar os pais e responsáveis de que todos serão atendidos. A equipe da Secretaria de Educação está trabalhando para criar novas creches e Casas Creche para não deixar nenhuma criança fora da escola", informou o secretário municipal de Educação, Antonio Peres Alves.Atualmente, o município de Saquarema possui aproximadamente dois mil alunos nas creches públicas da cidade. Com o Cadastro Único para o ano de 2022, outros 893 alunos serão atendidos na rede de ensino, podendo esse número ser ainda ampliado.Para mais informações sobre o Cadastro Único das Creches, a Secretaria Municipal de Educação disponibiliza um número de WhatsApp para atendimento à população:. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 09:00h às 17:00h.