arma apreendida com o suspeito - divulgação

Publicado 10/01/2022 12:52

Neste domingo, 9, através de uma denúncia anônima, a Polícia Militar prendeu um homem que estava ameaçando pessoas em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

Segundo informações, a ocorrência aconteceu no bairro de Bacaxá. Agentes do DPO foram até o local informado na denúncia e localizaram o homem denunciado. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele um revólver Taurus CAL 32 com cinco munições.

O homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado para a 124ª DP, em Saquarema, onde o caso foi registrado.

De acordo com a PM, em menos de 15 dias, 3 pessoas foram presas por porte ilegal de arma de fogo em Saquarema.