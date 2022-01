Prefeita de Saquarema confirma distribuição do kit escolar 2022 - Reprodução redes sociais

Prefeita de Saquarema confirma distribuição do kit escolar 2022Reprodução redes sociais

Publicado 11/01/2022 13:26

Nesta segunda-feira, 10, a Prefeita de Saquarema, Manoela Peres, divulgou em suas redes sociais, novo kit de material escolar que os alunos da rede municipal de ensino receberão em 2022.

Pelo quinto ano consecutivo, a Secretaria de Educação fará a distribuição dos materiais. Segundo a Prefeita, algumas modificações foram feitas nas cores e nas artes, de acordo com as séries das crianças.



Novo kit escolar 2022 Reprodução redes sociais

Além de livros, cadernos, lápis, canetinhas, lápis de cor, tintas e o uniforme, as crianças da educação infantil receberão em seus kits um avental para proteção do uniforme, toalhinhas para limpeza de mãos e pasta e escova de dentes. “Nós estamos iniciando uma nova era na educação aqui em Saquarema, com computadores para as crianças, quadros multimídias, material e equipamentos mais atrativos, interessantes e acessíveis, com o objetivo de incentivar os alunos na sala de aula.Além de livros, cadernos, lápis, canetinhas, lápis de cor, tintas e o uniforme, as crianças da educação infantil receberão em seus kits um avental para proteção do uniforme, toalhinhas para limpeza de mãos e pasta e escova de dentes.

A previsão é de que as aulas na rede municipal de ensino retornem no início do mês de fevereiro.