Saquarema recebe doses da vacina PfizerDivulgação/ Prefeitura

Publicado 11/01/2022 13:32



Nesta segunda-feira (10), a Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema, divulgou que recebeu uma nova remessa de vacinas contra o coronavírus. Segundo a Secretaria, as doses recebidas foram da vacina Pfizer e já foram distribuídas nos postos de vacinação do município. Com isso, a população já pode atualizar o esquema vacinal.

Ainda de acordo com a administração, a Secretaria de Estado de Saúde enviou 3.462 doses ao município, que serão utilizadas para D1, D2 e Dose de Reforço.

Atualmente, Saquarema possui seis postos de vacinação contra o Covid: Associação de Surf, UBS Bacaxá, ESFs Rio d'Areia, Barra Nova e Sampaio Corrêa, além do PU de Jaconé. Os locais funcionam de segunda a sexta-feira, das 09 às 16 horas.