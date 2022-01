Material encontrado na casa, no bairro de Bonsucesso, em Saquarema - Divulgação

Publicado 11/01/2022 13:50

Nesta segunda-feira, 10, através de uma denúncia anônima, a Polícia Militar localizou uma casa que servia como ponto de drogas em Saquarema, na Região dos Lagos.

De acordo com a PM, a denúncia informava que dois homens conhecidos como “Davi e Semente” estariam usando uma casa na Rua Juscelino Kubitschek,no bairro de Bonsucesso, para tráfico de drogas. Ainda de acordo com os agentes, os suspeitos estariam armados e intimidando moradores do local.

Ao chegarem no endereço, os agentes localizaram os suspeitos que fugiram para uma mata. Após vasculharem a casa os policiais encontraram 46 pinos de cocaína, 05 sacolés de maconha, 1/2 KG de maconha seca, 01 simulacro de pistola; 03 rádios transmissores, 01 caderno de anotação e 01 telefone celular.

Um homem se apresentou para os agentes e informou ser o proprietário da casa. Ele foi encaminhado para 124ª DP, no Centro de Saquarema, para prestar esclarecimentos. Todo material encontrado foi apreendido.