Saquarema inicia vacinação antirrábica em equinos e muaresDivulgação

Publicado 11/01/2022 16:45 | Atualizado 11/01/2022 17:01

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, realizará no próximo sábado,15, um mutirão de vacinação antirrábica e atendimento veterinário para equinos e muares da região da Basiléa. A ação acontecerá no Campo do Muro Quebrado.



Durante o evento, que será das 09 às 11 horas, serão vacinados cavalos, mulas, burros e asnos. Os animais também receberão atendimento veterinário pelas equipes da Secretaria de Agricultura.