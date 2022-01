Agentes da Guarda Ambiental de Saquarema visitam Centro de Primatologia do Estado - Divulgação

Publicado 11/01/2022 16:52

Na manhã desta segunda feira, 10, os agentes da Guarda Ambiental de Saquarema fizeram uma visita técnica ao Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, localizado no Município de Guapimirim. Na ocasião, os agentes foram recebidos por uma das maiores referências em primatas no mundo, o Dr. Alcides Pissinatti, que também é coordenador da instituição. Além dele, a Drª. Silvia Bahadian, médica veterinária e servidora no CPRJ também recepcionou os agentes.



Guardas foram recebidos pelo Dr. Alcides Pissinatti e pela Drª. Silvia Bahadian Divulgação

O Centro de Primatologia do Rio de Janeiro é um instituto de pesquisa científica que recebe, anualmente, pesquisadores de diversos países como Japão, Alemanha e Estados Unidos. Seu objetivo principal é atuar na preservação de primatas ameaçados de extinção classificados em qualquer das categorias mantendo, inclusive, um banco genético dessas espécies. Atualmente o CPRJ reúne cerca de 300 animais de 30 diferentes espécies de primatas de todo Brasil.

Na reunião, foram discutidos diversos temas ambientais relevantes acerca das espécies de primatas que vivem na região de Saquarema, bem como foi compartilhado com os agentes conhecimentos de nível teórico e prático sobre diversas espécies, assim como, informações sobre o manejo, cuidados e importância de cada indivíduo para o ecossistema local.