Projeto de Dedé reúne cinema, circo e teatro em uma única plataforma - divulgação

Publicado 12/01/2022 15:07

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, a ENEL e a Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Cultura, vão disponibilizar para a população acesso gratuito às apresentações do Cine Circo Teatro Itinerante Dedé Santana. A estrutura do evento estará montada na Avenida Saquarema nº 4.567, Porto da Roça, e as apresentações serão realizadas de 13 a 16 e de 19 a 23 de janeiro, a partir das 13:00h, nos dias úteis; e das 15:00h, aos sábados e domingos.

O espetáculo é constituído por números de circo, peça de teatro e a exibição da filmografia “Os Trapalhões”. Também constará do evento, exceto nas apresentações de fim de semana, a realização de workshops de educação para artistas circenses, nos quais os inscritos conhecerão técnicas aplicadas nos espetáculos e cujo resultado será a experiência de participação nos números apresentados.

O Espaço também funcionará como palco para apresentações de teatro, abrigando a montagem da peça ”Palhaços”, que será exibida sempre às 20:00h. Escrita originalmente por Timochenco Wehbi, a história é interpretada pelo próprio Dedé Santana e Fioravante Almeida, com direção de Alexandre Borges. As sessões contarão com traduções simultâneas (fones de ouvido e intérprete de libras), possibilitando o acesso a deficientes visuais e auditivos.

Somente para vacinados

O espaço, dotado de acessibilidade e capaz de abrigar 550 espectadores, está com a capacidade reduzida à metade por conta da necessidade de distanciamento social. Além disso, o público poderá contar com a adoção de outros protocolos de segurança contra o coronavírus, como a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção e disponibilidade de álcool em gel nas dependências. Para poder participar, também é necessário estar rigorosamente em dia com a vacinação contra a Covid-19. É recomendada a chegada com uma hora de antecedência para a obtenção do ingresso.

Dedé Santana é filho de artistas circenses e nasceu em um circo. Seus pais eram o palhaço Picolino, Oscar Santana, e a contorcionista Ondina Santana. Ele é o atual embaixador do circo no Brasil e o projeto unindo cinema, circo e teatro é a realização de um sonho do eterno “trapalhão”.

Além de Saquarema, Rio de Janeiro, Niterói, Rio Bonito, Itaboraí, Magé e Areal receberão, nesta temporada, o Cine Circo Teatro Dedé Santana.