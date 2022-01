Guarda Ambiental de Saquarema resgata filhote de Jararaca - Divulgação

Publicado 12/01/2022 15:18

Na tarde da segunda-feira, 10, agentes da Guarda Ambiental de Saquarema foram acionados por uma moradora de Itaúna para resgatar um filhote de jararaca, que se encontrava no interior da sua residência. Capturado, o animal peçonhento, com cerca de 40cm, foi prontamente reinserido na natureza por estar em boas condições de saúde. De acordo com a Guarda Ambiental, no período de chuvas é muito comum as cobras saírem de seu habitat, sobretudo em busca de alimento.A Guarda Ambiental de Saquarema alerta à população sobre a importância de não manipular animais silvestres, pois o contato sem a constatação do seu estado sanitário pode ser prejudicial à saúde. Em caso de avistar espécimes em situação de risco, a orientação é entrar em contato através do telefone 22-99279-0540 e do e-mail [email protected] e solicitar o resgate. No caso de cobras, as instruções são manter o afastamento, isolar a área e acionar a Guarda.