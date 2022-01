Ruas de Saquarema recebem serviços de manutenção e revitalização - divulgação

Publicado 12/01/2022 15:53

Nesta quarta-feira,12, equipes da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos de Saquarema, estão efetuando diversas ações em vários bairros da cidade.Serviços de manutenção e revitalização da sinalização viária, construção de praças, implantação de acessibilidade aos cadeirantes na praia e drenagem de vias estão sendo realizadas.No bairro de Itaúna, as equipes de sinalização viária estão realizando a pintura de vias e a manutenção dos tachões de sinalização da Avenida Saquarema, para dar mais segurança aos usuários da via. Os trabalhos serão ampliados para outros bairros com grande fluxo de veículos e pedestres na cidade. Já na Praia de Itaúna, as equipes estão construindo rampas de acesso para que cadeirantes possam utilizar a praia.Na Turfa, os trabalhos estão concentrados na nova praça do bairro, que recebe equipamentos para urbanização do local.