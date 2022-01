Material apreendido com a acusada. Pelo menos 4 lojas foram furtadas - divulgação

Publicado 12/01/2022 17:03

Na tarde desta quarta-feira, 12, uma mulher foi detida por furto em Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo informações, o caso aconteceu no bairro de Bacaxá, quando agentes de trânsito foram alertados por populares de que uma mulher estaria efetuando furtos em várias lojas. Com o apoio da Guarda Civil Municipal, os agentes localizaram a mulher dentro de uma das lojas. Com ela, os agentes encontraram diversas roupas e acessórios que foram furtados em pelo menos 4 lojas.

Ao ser detida, a acusada tentou resistir e precisou ser algemada. Ela foi encaminhada para a 124ª DP, no Centro de Saquarema, onde a ocorrência foi registrada.