Correios de Saquarema divulga novo horário de atendimentoReproução internet

Publicado 13/01/2022 11:19 | Atualizado 13/01/2022 11:25



A única agência dos Correios de Saquarema está fechada. A unidade que fica localizada na Praça Oscar de Macedo Soares, no centro da cidade, foi fechada temporariamente nesta quinta-feira, 13, após funcionários testarem positivo para covid-19.



A informação do fechamento temporário foi feita através de um comunicado colado na porta da agência. Com o fechamento, os moradores que precisarem utilizar os serviços do Correios terão que se dirigir ao município vizinho, Araruama.

De acordo com os Correios, ainda não há uma data para a reabertura da agência.