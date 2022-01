Projeto de Dedé reúne cinema, circo e teatro em uma única plataforma - divulgação

Publicado 13/01/2022 14:42

A Secretaria de Saúde de Saquarema adiou a temporada de apresentações gratuitas do Cine Circo Teatro Itinerante Dedé Santana que iniciaria hoje. A medida foi tomada, preventivamente, para evitar novos casos de Covid-19 na cidade. Não há data definida para as futuras apresentações.

A medida, somada àquelas contidas nos Decretos nº 2.239 e nº 2.241, ambos deste mês de janeiro, faz parte de um conjunto de ações de enfrentamento ao coronavírus, fruto do acompanhamento detalhado e em tempo real dos índices da pandemia.

As apresentações gratuitas do Circo do Dedé Santana, em Saquarema, são fruto de parceria entre a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, a ENEL e a Prefeitura Municipal.

https://dos.saquarema.rj.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/D.O.S.-807-4-EDICAO-EXTRA-Assinado.pdf Confira os dois últimos Decretos de enfrentamento à Covis-19 em Saquarema nos links: https://dos.saquarema.rj.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/D.O.S.-810-4-Assinado.pdf

A fiscalização ao cumprimento dos Decretos sobre a Covid-19 é realizada pela Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, com apoio de equipe multidisciplinar composta por agentes integrantes de outros órgãos de fiscalização municipal. Denúncias sobre o não cumprimento das normas em vigor devem ser feitas pelo telefone 22 99600-8948.