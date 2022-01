Saquarema vai iniciar vacinação de crianças contra o coronavírus - Divulgação

Publicado 14/01/2022 11:58

Saquarema vai iniciar na próxima segunda-feira, 17, a vacinação de crianças contra o coronavírus. Por conta da pequena quantidade de vacinas entregues pelo Ministério da Saúde ao município, os postos operarão em uma escala especialmente montada para a vacinação infantil.

A vacina liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para aplicação em crianças é a do laboratório Pfizer. Contudo, ela não é a mesma utilizada pelos adultos. O imunizante possui algumas diferenças necessárias para a aplicação infantil.



O calendário seguirá uma faixa etária por semana. Desta forma, do dia 17 ao dia 21, todas as crianças de 11 anos poderão receber a primeira dose da vacina. As crianças de 10 anos serão vacinadas entre os dias 24 e 28 de janeiro (ver calendário completo ao final da matéria).



As crianças de 05 a 11 anos que possuírem alguma comorbidade terão prioridade na vacinação, podendo ser vacinadas já nos primeiros dias, sem precisar esperar o calendário por idade. Para isso, basta apresentar laudo médico que comprove a doença.



São consideradas comorbidade as seguintes enfermidades: Diabetes Mellitus, pneumopatias crônicas graves, Hipertensão Arterial Resistente, Hipertensão Estágios 1, 2 e 3, Insuficiência Cardíaca, Cor-pulmonale e Hipertensão Pulmonar, Cardiopatia Hipertensa, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doenças da aorta, grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, doenças neurológicas crônicas, Doença Renal Crônica, imunocomprometidos, hemoglobinopatias graves, Obesidade Mórbida, Síndrome de Down e Cirrose Hepática.



Onde vacinar?



Nos dias de vacinação infantil, alguns postos de saúde não atenderão casos de Síndrome Gripal, nem realizarão testes RT-PCR e não farão a aplicação de vacina para maiores de 12 anos. É importante ressaltar que essa medida é necessária para evitar aglomerações nas unidades de saúde, bem como evitar a exposição das crianças aos pacientes com sintomas de coronavírus.



Os locais de vacinação infantil contra o coronavírus funcionarão nos seguintes locais, sempre das 09 às 15 horas:



Segunda-feira: ESF Água Branca, ESF Bonsucesso, ESF Sampaio Corrêa e Associação de Surf;



Terça-feira: ESF Barreira, ESF Rio d’Areia, ESF Mombaça;



Quarta-feira: ESF Vilatur, CAMIS e UBS Bacaxá;



Quinta-feira: ESF Barra Nova, ESF Rio Seco e PU de Jaconé;



Sexta-feira: ESF Rio Mole, ESF Palmital e ESF Bicuíba.



Fora dos dias de vacinação infantil contra o coronavírus, os postos de Estratégia de Saúde da Família funcionarão normalmente para testagens RT-PCR e atendimentos de síndromes gripais.



Calendário de Vacinação para as crianças





A distribuição das doses (que são importadas) ainda está no início em todo o país. Por conta disso, a Secretaria Municipal de Saúde elaborou um calendário para vacinar as crianças sem o risco de suspensão da campanha por falta de doses. Veja, abaixo, o calendário montado:



De 17/01 a 21/01: crianças de 11 anos;



De 24/01 a 28/01: crianças de 10 anos;



De 31/01 a 04/02: crianças de 9 anos:



De 07/02 a 11/02: crianças de 8 anos;



De 14/02 a 18/02: crianças de 7 anos;



De 21/02 a 25/02: crianças de 6 e 5 anos.



Caso o Ministério da Saúde realize uma entrega maior de doses, o calendário poderá ser antecipado. Isso vindo a ocorrer, a população será informada por meio dos canais oficiais de comunicação da Prefeitura.