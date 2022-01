Festival de Verão acontece na Praia de Itaúna, em Saquarema - divulgação

Publicado 15/01/2022 18:07

As atividades do Festival de Verão de Saquarema continuam neste fim de semana na Praia de Itaúna.



No segundo dia de competições na Arena Esportiva serão realizadas as disputas do Torneio de Beach Tênis, recebendo atletas de todos os municípios do Estado, e até mesmo, de fora do Rio de Janeiro.



Seguindo os protocolos de saúde e segurança, todos os participantes e torcedores só poderão entrar na arena após comprovar vacinação completa contra o coronavirus.