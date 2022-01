Igreja Nossa Senhora de Nazareth, em Saquarema - Reprodução Internet

Publicado 15/01/2022 18:17

Nesta sexta-feira, 14, através de um comunicado em suas redes sociais, a Igreja de Nossa Senhora de Nazareth, em Saquarema, anunciou a suspensão de diversas atividades na paróquia.

De acordo com a comunicação da igreja, o motivo é o aumento de expresso de casos confirmados de coronavírus na cidade.

Ainda segundo a igreja, estão suspensas as reuniões presenciais de movimentos e pastorais, as visitas as casas e o atendimento de direção espiritual que é realizado na secretaria.

Contudo, as missas irão continuar normalmente, mas com número reduzido de fiéis, assim como a confissão sacramental antes da missa, a unção dos enfermos, exéquias, além dos os batismos e casamentos que já estavam agendados.