Inea combate exploração ilegal de água e depósito irregular de entulhos em Saquarema

Operação fechou um depósito de resíduos de construção civil e um sistema de captação de água para abastecimento de caminhões-pipas.DIVULGAÇÃO

Publicado 15/01/2022 18:48

Na última quarta-feira, 12, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), em operação no município de Saquarema fechou um depósito de resíduos de construção civil e um sistema de captação de água para abastecimento de caminhões-pipas. Ambas as ações partiram de denúncias anônimas e mobilizaram a equipe de fiscalização do instituto e a Superintendência Regional Lagos São João.



No km 37, os agentes encontraram todo um sistema irregular de captação de água por meio de poços artesianos e sistema de abastecimento de caminhões-pipas. Com a chegada da equipe de fiscalização, homens que estavam tomando no local fugiram para a mata. Os fiscais realizaram o serviço de desativação dos poços e a apreensão das bombas d’água e anotações deixadas para trás. Os fiscais encontraram, no km 43 da RJ-118 (Estrada Velha de Jaconé), local de depósito de entulhos, galhos e outros resíduos descartados de forma incorreta. A equipe flagrou caminhões descarregando o material e de imediato paralisaram a atividade. Segundo o órgão, os veículos foram apreendidos e o proprietário foi autuado no ART 85 da Lei Estadual 3467/2000.No km 37, os agentes encontraram todo um sistema irregular de captação de água por meio de poços artesianos e sistema de abastecimento de caminhões-pipas. Com a chegada da equipe de fiscalização, homens que estavam tomando no local fugiram para a mata. Os fiscais realizaram o serviço de desativação dos poços e a apreensão das bombas d’água e anotações deixadas para trás.

“Agradecemos às denúncias anônimas que nos auxiliaram no combate a estes crimes ambientais em Saquarema. A consciência da população em relação ao meio ambiente é fundamental para políticas sustentáveis efetivas no estado”, afirma o presidente do Inea, Philipe Campello.