Jardim Ipitangas ganhará uma Unidade Básica de SaúdeDivulgação

Publicado 16/01/2022 12:09

Saquarema iniciou a construção de mais uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no município. Desta vez, a UBS será no bairro Jardim Ipitangas. A obra, na esquina da Rua Teresópolis com a Estrada de Praia Seca, está em fase de fundação.

A nova UBS será construída em uma área com mais de 300 metros quadrados e contará com consultórios, sala de odontologia, sala de curativos, farmácia, sala de vacinas, laboratório, acessibilidade e demais espaços administrativos.

De acordo com a Prefeitura, o prazo para conclusão da construção é de 12 meses.