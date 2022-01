Centro Escolar deve ser inaugurado nas próximas semanas - divulgação

Publicado 16/01/2022 12:14

Com previsão de inauguração nas próximas semanas, as obras no entorno do Centro Municipal de Educação Jurandir da Silva Melo, na Basiléa, estão quase finalizadas.

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, está realizando a pavimentação dos acessos à escola, com a construção de calçadas e rampas de acessibilidade. Além das obras, a urbanização do local também está em andamento.

Com moderna infraestrutura educacional e esportiva, a nova escola terá 20 salas de aula, laboratórios, quadra poliesportiva e será a maior unidade escolar do município.