Veículos colidiram na curva, na Estrada Latino Melo - Reprodução internet

Publicado 17/01/2022 20:20



Na manhã desta segunda-feira, 17, em Saquarema, na Região dos Lagos, dois veículos pegaram fogo após colidirem em uma curva.

O acidente aconteceu na RJ-128, na Estrada Latino Melo, na altura do bairro de Palmital. Com o impacto da batida, os carros começaram a pegar fogo. Apesar da gravidade do acidente, os motoristas não se feriram.

A estrada precisou ser interditada até a chegada do Corpo de Bombeiros.