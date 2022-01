Alunos participam de atividades do Projeto Botinho - Reprodução redes sociais - Jessica Cordeiro Vidal / Luana Araujo

Publicado 17/01/2022 20:36

As atividades do Projeto Botinho tiveram início nesta segunda-feira, 17, em Saquarema, na Região dos Lagos.

Crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos inscritos no projeto, irão participar de atividades físicas na areia e de aulas sobre preservação ambiental e os jovens também recebem orientações sobre as condições do mar e primeiros-socorros até o dia 28 deste mês. Realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) desde 1963, o Projeto Botinho é gratuito e tem por objetivo promover a interação social entre os participantes.

Os alunos foram divididos em três turmas, sendo elas Golfinho, de 7 a 10 anos, Moby Dick, de 11 a 14 anos, e Tubarão, de 15 a 17 anos.



Alunos s do Projeto Botinho em Saquarema Reprodução redes sociais - Jessica Cordeiro Vidal / Luana Araujo