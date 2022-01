Saquarema divulga a programação do Festival de Verão - Divulgação

Saquarema divulga a programação do Festival de VerãoDivulgação

Publicado 18/01/2022 19:34



Nesta terça-feira, 18, a Prefeitura de Saquarema divulgou a programação do Festival de Verão para o próximo fim de semana.

Segundo o anunciado, a programação começa no sábado, às 08hs, com Circuito Funcional guiado pelo Prof. Clayton Santos, na Praia da Vila. Às 16hs, é a vez do Prof. Sérgio Coelho com o aulão de dança e ritmos, também na Praia da Vila.

Já no domingo, serão disputados os jogos do Torneio de Vôlei de Praia (masculino e feminino), a partir das 08hs na Arena de Esportes da Praia da Vila.

De acordo com a Prefeitura, para ingressar nas arenas será necessária a apresentação do comprovante de vacinação contra o Coronavírus.