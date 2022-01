Projeto de Dedé reúne cinema, circo e teatro em uma única plataforma - divulgação

Publicado 19/01/2022 10:58

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, a ENEL e a Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Cultura, vão disponibilizar para a população acesso gratuito às apresentações do Cine Circo Teatro Itinerante Dedé Santana em sistema drive-in. A estrutura do evento está montada na Avenida Saquarema nº 4.567, Porto da Roça, e as apresentações serão realizadas desta quarta-feira, 19, a domingo, 23, em diversos horários: Dia 19, às 18h; dias 20 e 21, às 13h; e dias 22 e 23, às 15h. A capacidade do espaço, vedado a conversíveis, é para 30 veículos e a recomendação é para que a chegada se dê com uma hora de antecedência.

Para não deixar de atender ao público, principalmente às crianças, evento foi adaptado para o sistema drive-in em decorrência do novo Decreto da Prefeitura que suspendeu, por tempo indeterminado, a realização de eventos capazes de gerar aglomerações.

As sessões contarão com transmissão de som, via frequência de rádio FM, diretamente para os carros, e a versão adaptada do espetáculo será constituída por workshops, números de circo e pela exibição da filmografia “Os Trapalhões – Os Saltimbancos Trapalhões: Rumo a Hollywood; A Princesa Xuxa e os Trapalhões; e O Mágico de Oroz, respectivamente na quarta, quinta e sexta-feira, às 20h. Também será encenada no mesmo horário, sábado e domingo, a peça teatral ”Palhaços”. Escrita originalmente por Timochenco Wehbi e voltada para o público adulto, a história é interpretada pelo próprio Dedé Santana e Fioravante Almeida, com direção de Alexandre Borges.

Dedé Santana é filho de artistas circenses e nasceu em um circo. Seus pais eram o palhaço Picolino, Oscar Santana, e a contorcionista Ondina Santana. Ele é o atual embaixador do circo no Brasil e o projeto unindo cinema, circo e teatro é a realização de um sonho do eterno “trapalhão”.

Além de Saquarema, Rio de Janeiro, Magé e Areal receberão, nesta temporada, o Cine Circo Teatro Dedé Santana.