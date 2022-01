Influencer acumula mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais - Divulgação

Publicado 19/01/2022 13:29 | Atualizado 19/01/2022 13:32

Lucas Neves grava pegadinha em Maricá Reprodução internet

Com apenas 34 anos, Lucas Neves dos Santos ou apenas Lucas Neves como é conhecido na cidade de Saquarema, vem fazendo sucesso na internet. Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, o Saquaremense vem chamando a atenção e divertindo milhares de pessoas que acompanham as pegadinhas em seu canal no Youtube.Casado e pai do pequeno Vicente, Lucas percebeu que tinha talento para comédia em 2018, quando trabalhava como recreador em um hotel fazenda e fez um vídeo sem pretensão. Ele já tinha um canal com apenas 30 seguidores, mas o vídeo se tornou viral e em menos de uma semana, atingiu a marca de 10 mil visualizações. Na semana seguinte, gravou mais um vídeo que alcançou 6 milhões de visualizações. Com o crescimento do canal, Lucas se surpreendeu com o número de seguidores em suas redes sociais.O Youtuber conta que um dia foi dormir com 10 mil seguidores no Instagram e quando acordou, se assustou com a quantidade de novos seguidores. com mais de 170 mil seguidores."Eu sempre coloco metas em minha vida e com o meu trabalho não foi diferente. Mas confesso que me assustei com a repercussão dos vídeos. Uma noite fui dormir com 10 mil seguidores e no dia seguinte o número pulou para 170 mil. Cheguei a ter mais de 200 mil seguidores no Instagram, mas minha conta foi hackeada, tive que recomeçar" - contou o influencer.