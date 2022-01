Moradores reclamam do cheiro e do gosto da água - Reprodução internet

Moradores reclamam do cheiro e do gosto da águaReprodução internet

Publicado 20/01/2022 06:37

Moradores de Saquarema, na Região dos Lagos relataram preocupação sobre o cheiro e o gosto da água que chega nas casas do município. Segundo informações, as reclamações iniciaram na semana passada, quando diversos moradores começaram a usar as redes sociais para questionar a qualidade da água que é fornecida pela concessionária da Águas de Juturnaíba.



“Na semana passada percebi um gosto estranho na água, mas não dei muita importância. Essa semana a situação piorou, além do gosto, a água está com o cheiro forte de terra” contou Vania Rodrigues.



“A água está com cheiro forte de terra, até lavando louça dá para sentir o cheiro. Tive que comprar galão de água, porque comecei a ter uma dor abdominal. Muito ruim isso” disse Débora Correa.



Em um grupo no Facebook um morador relatou que chegou a passar mal.

“Eu passei mal hoje na academia. Tomei essa água, fiquei com sensação de vômito e tontura. A água está horrível mesmo, com um gosto horrível de terra. Estou melhor, mas meu estômago ainda está enjoado” – contou Leonardo.



Procurada, a concessionaria Águas de Juturnaíba, responsável pelo abastecimento de água da região informou que as mudanças no cheiro e gosto da água foram ocasionados pela proliferação de algas cianofíceas no manancial por conta do alto índice de chuvas e pelas alterações bruscas na temperatura. A empresa informou ainda que o problema é temporário e que os possíveis efeitos sensoriais de gosto e/ou odor não apresentam nenhum risco à saúde.



Concessionária Águas de Juturnaíba é a responsável pelo abastecimento no município Divulgação



Confira a nota na íntegra.

“Águas de Juturnaíba informa que os recentes eventos climáticos, com alto índice de chuvas e alterações bruscas na temperatura, ocasionaram a proliferação de algas cianofíceas em nosso manancial. Deve-se ressaltar que essas manifestações são temporárias e os possíveis efeitos sensoriais de gosto e/ou odor não apresentam nenhum risco à saúde.

A concessionária monitora ativamente a situação, conforme orientação do Ministério da Saúde por meio de sua Portaria GM/MS Nº 888. Todas as medidas de controle cabíveis estão sendo tomadas para minimizar os efeitos na qualidade da água distribuída.

Eventos pontuais de gosto e/ou odor identificados na água tratada devem ser imediatamente informados nos canais de relacionamento: WhatsApp (21) 97211 8064, aplicativo Cliente Águas, Chat Interativo, disponível no site www.aguasdejuturnaiba.com.br ou 0800 725 0265.”