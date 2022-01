Etapa do mundial de surfe em Saquarema é cancelada - Reprodução internet

Etapa do mundial de surfe em Saquarema é cancelada Reprodução internet

Publicado 20/01/2022 06:43

Nesta quarta-feira, 19, a Liga Mundial de Surfe anunciou uma alteração no calendário do Campeonato Mundial de Surfe. De acordo com o divulgado, a etapa do Campeonato que será disputada em Saquarema, na Região dos Lagos acontecerá entre os dias 23 e 30 de junho. Antes, o evento estava previsto para rolar entre os dias 27 e 4 de julho.

A temporada de 2022 será composta por dez etapas mais a WSL Finals, torneio com os cinco melhores de cada ranking para decidir o campeão do mundo acontecerá em sete países, começando em janeiro no mundialmente famoso Pipeline no Havaí e será concluído em agosto no Teahupo'o no Taiti.

A novidade para a próxima temporada é que ela irá começar com 36 homens e 18 mulheres e será reduzida para 22 homens e 10 mulheres após o corte de meio da temporada. Com isso, os melhores surfistas continuarão para a segunda metade do tour e se requalificarão automaticamente para o 2023 CT.

Já os surfistas que perderem o corte serão rebaixados para o CS (Challenger Series), que começa imediatamente após a parada cinco do CT na Austrália Ocidental, onde terão a oportunidade de recuperar a vaga no CT do ano seguinte.

Confira o calendário:

1ª - Jan 29-10 Fev: Billabong Pro Pipeline, no Havaí

2ª - Fev 11-23: Hurley Pro Sunset Beach apresentado por Shiseido, no Havaí

3ª - Mar 03-13: MEO Pro Portugal em Supertubos, Peniche, Portugal

4ª - Abr 10-20: Rip Curl Pro Bells Beach em Victoria, Austrália

5ª - Abr 24-04 Mai: Margaret River Pro em Main Beach, Western Australia

6ª - Mai 28-06 Jun: Quiksilver / ROXY Pro G-Land na Indonésia

7ª - Jun 12-20: Surf City El Salvador Pro apresentado pela Corona

8ª - Jun 23-30: Oi Rio Pro apresentado pela Corona em Saquarema, Brasil

9ª - Jul 12-21: Corona Open J-Bay em Jeffreys Bay, África do Sul

10ª - Ago 11-21: Tahiti Pro em Teahupo'o, no Taiti