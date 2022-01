alunos participam de atividades como surf, stand up, caiaques, pranchões, Jet Sky, natação, canoa havaiana - Divulgação

Publicado 20/01/2022 07:03 | Atualizado 20/01/2022 07:05

Conhecida mundialmente por receber etapas do Campeonato Mundial de Surf no famoso “Maracanã do Surfe”, a cidade de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, inaugurou no início deste mês a Associação de Surf Adaptado de Saquarema (A.S.A.S).A inauguração aconteceu oficialmente no dia 06 de janeiro, mas diversas atividades já aconteciam paralelamente com o apoio da Associação de Surf de Saquarema.Com o objetivo de promover um tratamento alternativo cognitivo e físico para os alunos, o projeto também busca formar atletas que possam participar de competições nacionais e internacionais.“O Projeto A.S.A.S nasceu a partir da iniciativa da sociedade civil e principalmente pela necessidade de um ponto de encontro para pessoas com todo e qualquer tipo de deficiência que se interessassem por esportivos inclusivos” disse Marcelo Mourão, Psicólogo e Presidente da A.S.A.S.Com o apoio da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Corpo de Bombeiros, os encontros acontecem quinzenalmente, com a supervisão de Guarda-vidas, onde os alunos participam de atividades como surf, stand up, caiaques, pranchões, Jet Sky, natação, canoa havaiana, dentre outras atividades.Através de uma parceria com o Lar das Crianças Especiais de Saquarema e a Pestalozzi, o projeto já conta com a 200 alunos com algum tipo de deficiência cadastrados. Todos são assistidos por uma equipe de voluntários, que, além das atividades na água, também participam de atividades lúdicas, recreativas e inclusivas."Sonhar é gratuito. Esse projeto faz parte das nossas vidas", disse Ronaldo Gabina, pai de um dos alunos.O próximo encontro acontecerá no sábado, 22, a partir das 10h, na lagoa de Saquarema. Interessados podem fazer contato pelo WhatsAppMarcelo Mourão, ouBombeiro Tony Calero.