Jiboia sendo reinserida na natureza - Divulgação

Jiboia sendo reinserida na naturezaDivulgação

Publicado 20/01/2022 20:20

Na última semana, agentes da Guarda Ambiental de Saquarema, com o apoio da Defesa Civil, realizaram o resgate de uma jiboia, medindo cerca de 1 metro, que estava no interior de uma residência, no bairro Retiro. Como estava em boas condições de saúde, foi prontamente inserida na área de proteção mais próxima.

De acordo com a Guarda Ambiental, é de extrema importância que os animais sejam resgatados e logo devolvidos ao seu habitat natural, para a garantia de um Meio Ambiente totalmente equilibrado. As serpentes são importantíssimas nas cadeias ecológicas, uma vez que exercem tanto o papel de presas quanto de predadoras. Segundo os agentes, no período de chuvas é muito comum as cobras saírem de seu habitat, principalmente em busca de alimento.

A jiboia

A cobra jiboia é um réptil da família Boidae, da qual fazem parte as maiores serpentes do planeta. No Brasil, onde há duas subespécies de jiboia, ela só perde em tamanho para a sucuri. O espécime resgatado é da subespécie Boa Constrictor , comumente encontrada na Amazônia, e pode chegar a medir 4 metros.