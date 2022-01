Evento integra o tradicional Festival de Verão, este ano aberto a participantes e público em dia com a vacinação contra a Covid-19 - Divulgação

Evento integra o tradicional Festival de Verão, este ano aberto a participantes e público em dia com a vacinação contra a Covid-19 Divulgação

Publicado 21/01/2022 13:24 | Atualizado 21/01/2022 13:26

Saquarema vai respirar vôlei de praia no Festival de Verão 2022. Já tradicional no calendário esportivo e cultural do município, o Festival deste ano traz uma novidade: a disputa da 1ª Etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, que será realizado na Praia de Itaúna. Os jogos terão início com a disputa da categoria Sub-21 e as partidas serão disputadas, de 28 a 30/02, na arena que será montada na Praia de Itaúna. Concluídos os jogos, acontecerão as disputas de duas categorias: Aberto e Top 8.

Novo formato de disputas



De acordo com a Confederação Brasileira de Vôlei, o Circuito Brasileiro passou a ser dividido em duas competições por etapa. O Aberto reúne as duplas entre o 8º e o 14º lugar no ranking, além de dois convidados e oito parcerias classificadas pelo qualifying. As partidas acontecem de quarta a sexta-feira (02 a 04/02). Já o Top 8 será disputado de sexta-feira a domingo (04 a 06/02) pelas sete duplas mais bem ranqueadas, além de um convidado especial: o campeão do Aberto anterior, que ganha o wild card como bônus pela performance.

Evento integra o tradicional Festival de Verão, este ano aberto a participantes e público em dia com a vacinação contra a Covid-19 Divulgação

Esse sistema permite jogos mais nivelados, já que no modelo atual, de competição única com 24 times no torneio principal, os confrontos eram definidos pela colocação no ranking: o mais bem ranqueado enfrentava o time de colocação mais baixa e assim por diante. Também tem menos dias de competição para cada atleta, o que diminui o desgaste com a viagem e permite mais tempo para ativações especiais de patrocinadores e da CBV. Este convite para o Top 8 é mais um estímulo para que uma dupla que começa o ano disputando o Aberto sonhe em brigar por uma participação no Circuito Mundial. De acordo com a Confederação Brasileira de Vôlei, o Circuito Brasileiro passou a ser dividido em duas competições por etapa. O Aberto reúne as duplas entre o 8º e o 14º lugar no ranking, além de dois convidados e oito parcerias classificadas pelo qualifying. As partidas acontecem de quarta a sexta-feira (02 a 04/02). Já o Top 8 será disputado de sexta-feira a domingo (04 a 06/02) pelas sete duplas mais bem ranqueadas, além de um convidado especial: o campeão do Aberto anterior, que ganha o wild card como bônus pela performance.Esse sistema permite jogos mais nivelados, já que no modelo atual, de competição única com 24 times no torneio principal, os confrontos eram definidos pela colocação no ranking: o mais bem ranqueado enfrentava o time de colocação mais baixa e assim por diante. Também tem menos dias de competição para cada atleta, o que diminui o desgaste com a viagem e permite mais tempo para ativações especiais de patrocinadores e da CBV. Este convite para o Top 8 é mais um estímulo para que uma dupla que começa o ano disputando o Aberto sonhe em brigar por uma participação no Circuito Mundial.





Incentivo ao esporte



Além de movimentar a economia e o turismo na cidade, a realização de eventos do porte da Etapa Brasileira de Vôlei de Praia serve como incentivo ao esporte no município. "Ver grandes nomes do esporte bem pertinho de casa encanta a todos, principalmente as crianças. Eles são o futuro e temos que investir neles para que, em breve, tenhamos um saquaremense disputando os jogos da elite do vôlei nacional", informou a Prefeita Manoela Peres.

Evento integra o tradicional Festival de Verão, este ano aberto a participantes e público em dia com a vacinação contra a Covid-19 Divulgação

O Festival de Verão é uma realização da Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo. O evento reúne atletas profissionais e amadores em disputas de diversas modalidades, além de oferecer aulões de dança e circuitos funcionais, gratuitamente, à população. Por conta da pandemia do coronavírus, neste ano a entrada de atletas e torcedores nas arenas só será permitida após a comprovação da vacinação completa contra a Covid-19. "Receber a 1ª etapa do Brasileiro de Vôlei de Praia é muito importante para Saquarema. Temos em nossa cidade um Centro de Treinamento de ponta, referência mundial. Estamos trabalhando para transformar a cidade na Capital Nacional dos Esportes e, para isso, ainda realizaremos neste ano o 11º Campeonato Mundial de Paramotor, a etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL) e o Circuito Internacional Aloha Spirit. Também receberemos o Saquarema Surf Festival, como etapa do QS masculino e feminino do WSL, e estamos em negociações avançadas para receber também uma etapa do Challenger Series WSL, tornando a Praia de Itaúna a única no mundo a receber 3 grandes eventos da WSL", informou o Secretário de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro.Além de movimentar a economia e o turismo na cidade, a realização de eventos do porte da Etapa Brasileira de Vôlei de Praia serve como incentivo ao esporte no município. "Ver grandes nomes do esporte bem pertinho de casa encanta a todos, principalmente as crianças. Eles são o futuro e temos que investir neles para que, em breve, tenhamos um saquaremense disputando os jogos da elite do vôlei nacional", informou a Prefeita Manoela Peres.O Festival de Verão é uma realização da Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo. O evento reúne atletas profissionais e amadores em disputas de diversas modalidades, além de oferecer aulões de dança e circuitos funcionais, gratuitamente, à população. Por conta da pandemia do coronavírus, neste ano a entrada de atletas e torcedores nas arenas só será permitida após a comprovação da vacinação completa contra a Covid-19.