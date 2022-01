Saquarema começa a vacinar crianças de 10 anos contra covid-19 | Saquarema | O Dia

Saquarema vai iniciar vacinação de crianças contra o coronavírus - Divulgação

Publicado 22/01/2022 10:53

Após a primeira semana da campanha de vacinação infantil contra o Coronavírus, a Prefeitura de Saquarema fará a vacinação das crianças de 10 anos moradoras da cidade. De 24 a 28 de janeiro, meninos e meninas poderão ser vacinados nos postos de saúde da cidade que participam da campanha.

Funcionando de 09 às 15 horas, pais e responsáveis poderão levar todas as crianças de 10 anos para serem vacinadas. Será necessário apresentar o comprovante de residência no ato da vacinação, além de documento de identificação do menor, como RG, CPF ou Cartão do SUS. As crianças de 05 a 11 anos que possuírem alguma comorbidade terão prioridade na vacinação, podendo ser vacinadas já nos primeiros dias, sem precisar esperar o calendário por idade. Para isso, basta apresentar laudo médico que comprove a doença.

São consideradas comorbidade as seguintes enfermidades: Diabetes Mellitus, pneumopatias crônicas graves, Hipertensão Arterial Resistente, Hipertensão Estágios 1, 2 e 3, Insuficiência Cardíaca, Cor-pulmonale e Hipertensão Pulmonar, Cardiopatia Hipertensa, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doenças da aorta, grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, doenças neurológicas crônicas, Doença Renal Crônica, imunocomprometidos, hemoglobinopatias graves, Obesidade Mórbida, Síndrome de Down e Cirrose Hepática.

Locais de vacinação

Nos dias de vacinação infantil, alguns postos de saúde não atenderão aos casos de Síndrome Gripal, nem realizarão testes SWAB de antígeno e não farão a aplicação de vacina para maiores de 12 anos. É importante ressaltar que essa medida é necessária para evitar aglomerações nas unidades de saúde, bem como evitar a exposição das crianças aos pacientes com sintomas de coronavírus.

Os locais de vacinação infantil contra o coronavírus funcionarão nos sempre das 09 às 15 horas:

Segunda-feira: ESF Água Branca, ESF Bonsucesso, ESF Sampaio Corrêa e Associação de Surf;

Terça-feira: ESF Barreira, ESF Rio d’Areia, ESF Mombaça;

Quarta-feira: ESF Vilatur, CAMIS e UBS Bacaxá;

Quinta-feira: ESF Barra Nova, ESF Rio Seco e PU de Jaconé;

Sexta-feira: ESF Rio Mole, ESF Palmital e ESF Bicuíba.

Fora dos dias de vacinação infantil contra o coronavírus, os postos de Estratégia de Saúde da Família funcionarão normalmente para testagens de SWAB e atendimentos de síndromes gripais.