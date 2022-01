Prefeitura Municipal de Saquarema / RJ - Divulgação

Atenção, contribuintes do município de Saquarema: esta é a última semana para quitar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e a Taxa de FORO de 2022 aproveitando o desconto de 20% oferecido pela Prefeitura no pagamento da Cota Única. A data limite para usufruir desse desconto é 31 de janeiro (segunda-feira).

Proporcionando maior comodidade e praticidade ao contribuinte, os carnês dos impostos são emitidos pela internet, no Portal da Prefeitura de Saquarema. A iniciativa colabora com a preservação do meio ambiente, na diminuição do impacto das impressões em papel e gera economia aos cofres públicos.

Com a ferramenta online, o cidadão pode imprimir o boleto em casa ou pagar diretamente pela internet. Para gerar o documento para pagamento, o contribuinte deve acessar o site da Prefeitura (saquarema.rj.gov.br), com o número da Inscrição Imobiliária Municipal em mãos, clicar na aba IPTU 2022 e preencher os campos solicitados. Quem optar por retirar o carnê físico pode se dirigir a um dos postos montados nos endereços abaixo:

– IBASS (Rua Frutuoso de Oliveira, 98, Centro)

– Centro Administrativo (Avenida Saquarema, 4299, Porto da Roça)

– Centro Administrativo de Jaconé (Rua 97, s/n°, ao lado do posto de saúde)

– Posto dos Correios em Vilatur (Avenida Praia de Itaúna, 1402)

A Prefeitura de Saquarema investe em tecnologia com o objetivo de facilitar o acesso do cidadão, de qualquer lugar, aos serviços públicos, gerando benefícios ao município e principalmente ao contribuinte que, com comodidade, passa a acessar seu carnê de tributos sem precisar sair de casa.