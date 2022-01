Defesa Civil, Guarda Ambiental e Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca se uniram para a operação - divulgação

Defesa Civil, Guarda Ambiental e Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca se uniram para a operaçãodivulgação

Publicado 24/01/2022 19:04

Uma operação em conjunto da Defesa Civil, Guarda Ambiental e Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca está fazendo intervenções para desinterditar uma residência afetada por um deslizamento no bairro Rio Mole.

No dia 08/01, a Defesa Civil foi acionada em caráter de emergência para uma propriedade rural em Rio Mole. Os técnicos e agentes constataram risco e vulnerabilidade de um talude com grande escorregamento de terra devido às fortes chuvas.

Defesa Civil, Guarda Ambiental e Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca se uniram para a operação divulgação

Durante a ocorrência, foi solicitado o apoio da Guarda Ambiental e da Secretaria de Agricultura. O local foi totalmente interditado e foi oferecido abrigo para as famílias que ficaram desalojadas.Na manhã da última sexta-feira, 21, equipes da Defesa Civil, Guarda Ambiental e Secretaria de Agricultura retornaram à propriedade para avaliar a situação e executar os serviços de recuperação no local do evento. O serviço de limpeza e correção está sendo feito com o apoio da Secretaria de Serviços Públicos e, não havendo mais risco, a residência será desinterditada pela Defesa Civil.