"Defesa civil no seu Bairro" chega ao Rio Seco | Saquarema | O Dia

Programa busca aproximar a população à estrutura da Defesa Civil municipalDivulgação

Publicado 25/01/2022 17:58

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Saquarema, realizará no dia 26 o projeto “Defesa Civil no Seu Bairro”, que consiste no mapeamento das áreas de risco nos bairros do município.

O próximo bairro a receber o projeto será Rio Seco. A Defesa Civil estará com uma tenda montada próxima ao posto de saúde, das 08 às 12 horas, recebendo os moradores e escutando a população sobre as áreas de risco, aspectos sociais, capacidades e infraestruturas da localidade.

O intuito do projeto é fortalecer as capacidades dos territórios e da população, diminuindo a exposição às ameaças de desastres naturais, como desabamentos e inundações nos períodos de chuvas e de queimadas durante a estiagem causando danos a fauna e o meio ambiente.