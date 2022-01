Delegacia de Polícia Civil em Saquarema, na Região dos Lagos - Divulgação

Delegacia de Polícia Civil em Saquarema, na Região dos LagosDivulgação

Publicado 25/01/2022 20:36

Na tarde do último sábado, 22, um veículo foi furtado no Centro de Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo informações, o caso aconteceu na Rua Ari Parreiras, quando o proprietário deixou o veículo estacionado e seguiu para a praia.

Ao retornar no fim do dia, o motorista não localizou o carro. A polícia foi acionada e o caso foi registrado na 124ª DP, no Centro de Saquarema.