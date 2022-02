DELEGACIA DE SAQUAREMA - DIVULGAÇÃO

Publicado 15/02/2022 12:27

Na tarde deste sábado, 12, um homem foi vítima de um golpe em uma agência bancária em Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo informações, a vítima estava na agência localizada na Avenida Saquarema, quando foi abordado por um homem que se identificou como funcionário do banco. Utilizando um falso crachá, o golpista informou que a vítima deveria fazer uma atualização em seu cartão para evitar pagar uma tarifa de R$79,90.

Sem perceber que estava sendo enganado, o homem aceitou a ajuda do falso funcionário, que, realizou diversas transações na conta da vítima. No dia seguinte, ao verificar seu cartão, o homem percebeu que havia recebido do golpista um cartão de outra pessoa. Ao verificar seu extrato, constatou que o golpista realizou diversos saques, totalizando quase 10 mil reais

O caso foi registrado na Delegacia de Saquarema, 124ª DP, no Centro de Saquarema.