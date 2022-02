Política Costa do Sol

Propaganda de Araruama na TV aumentou 259% em 2020; oposição quer cassar Lívia

Governo afirma que denúncia não condiz com a realidade, mas em laudo pericial, técnico mostrou gastos duas vezes e meia maior no ano da eleição, em comparação com períodos anteriores. Adversários acreditam que ação seja "bala de prata".

