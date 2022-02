IBASS recebe Certificado Pró-Gestão RPPS por administração eficiente dos benefícios dos servidores da Prefeitura de Saquarema - DIVULGAÇÃO

Publicado 12/02/2022 09:19



O Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS recebeu nesta semana o Certificado Pró-Gestão RPPS. O documento foi emitido pelo Instituto de Certificação Qualidade Brasil após auditoria realizada no órgão previdenciário do município. O IBASS foi o 7° instituto de previdência municipal do Estado do Rio a receber a certificação.

Instituído pela Portaria SPREV (Secretaria da Previdência) n° 3.030/2021, o certificado busca avaliar diversos quesitos de administração do Regime Próprio de Previdência Social. O IBASS obteve o nível II, que avalia a correta gestão dos Benefícios (concessão e revisão de aposentadorias e pensões e gestão da folha de pagamento) e Investimentos (processo de elaboração e aprovação da política de investimentos e credenciamento de instituições financeiras).

“Obtivemos este importante certificado, que é fruto de muito trabalho. A correta gestão dos benefícios dos servidores é essencial para garantir as aposentadorias dos funcionários que tanto trabalharam pelo Município”, informou Nilmar Epaminondas, presidente do IBASS.

O Programa Pró-Gestão RPPS é a ação que busca a certificação institucional e a modernização da gestão dos regimes próprios de previdência social da União, Estados e Municípios, instituído pela MPS 185/2015.