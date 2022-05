O animal estava na marquise de um apartamento e foi encontrado pela dona do local - Imagem: SECOM - PMS

O animal estava na marquise de um apartamento e foi encontrado pela dona do localImagem: SECOM - PMS

Publicado 25/05/2022 17:51

Agentes da Guarda Ambiental de Saquarema, na Região dos Lagos, foram acionados, na tarde desta terça-feira (24), para o resgate de uma coruja orelhuda. O animal foi encontrado por uma moradora do Centro, na marquise de seu apartamento. Por apresentar alguns ferimentos visíveis, foi preciso levar a coruja para o instituto BW, onde ficará em tratamento até que possa ser introduzida novamente em seu habitat.

A coruja é ativa principalmente à noite e no crepúsculo, embora também possa caçar de dia no período reprodutivo. Caça voando baixo e mergulhando sobre a presa, ou partindo de um poleiro para capturar a presa no substrato. Pousa em galhos de árvores e arbustos, bem como em mourões de cerca, sinais de trânsito e cabos de eletricidade ou telefônicos. O poleiro diurno pode ser abrigado em meio à folhagem densa de árvores e arbustos ou entre a vegetação no solo.

A Guarda Ambiental informa que todos os animais capturados têm as suas condições físicas avaliadas pela equipe e, se não apresentarem nenhum tipo de ferimento ou precisarem de cuidados específicos, são reintegrados à unidade de conservação mais próxima. Já os que precisam de atendimento veterinário são encaminhados para instituições parceiras.