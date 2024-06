Prefeitura de Saquarema oferece vagas em diversos cursos voltados às mulheres da cidade - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema oferece vagas em diversos cursos voltados às mulheres da cidadeDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 12/06/2024 18:43

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal da Mulher e em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher e Aliança Empreendedora, está oferecendo vagas em diversos cursos, em formato online, voltados às mulheres da cidade. As inscrições estarão abertas na próxima segunda-feira (17), das 10h às 14h, na sede da Secretaria da Mulher, na Rua Estudante Elcira de Oliveira Coutinho, n° 16, em Bacaxá (rua ao lado da Ricamar Pneus).



Ao todo, são oferecidos 15 cursos gratuitos que buscam capacitar as mulheres para que elas possam empreender e, dessa forma, conquistar sua autonomia econômica. “O empreendedorismo é uma importante ferramenta de transformação profissional, econômica, social e pessoal na vida das mulheres. Nós, da Secretaria da Mulher, acreditamos nisso e estamos trabalhando para fortalecer essa rede de empreendedorismo no nosso município”, afirmou Larissa Azeredo, secretária municipal da Mulher.



As aulas



As aulas acontecerão por meio da plataforma “Tamo Junto”, desenvolvida pela Aliança Empreendedora, uma organização não governamental que há 19 anos atua em prol do desenvolvimento de empreendedores em situação de vulnerabilidade econômica. A formação inclui videoaulas, artigos e ferramentas de gestão para facilitar o acesso do microempreendedor, tornando sua jornada de crescimento prática e contínua. Ao final, serão entregues certificados para as alunas concluintes.



As capacitações possuem uma metodologia com linguagem simples, que se adequa a qualquer perfil de microempreendedora, independentemente de sua escolaridade.

Confira abaixo a lista de cursos que serão oferecidos:



• Aprenda a fazer plano de negócio (combo 1 e 2);

• Educação financeira para mulheres empreendedoras 1;

• Educação financeira para mulheres empreendedoras 2;

• Empreendedorismo inclusivo;

• Empreendedorismo modo on;

• Formalização de MEI passo a passo;

• Marketing digital para o seu negócio;

• Rainhas do empreendedorismo – quebrando barreiras;

• Negócios digitais para iniciantes;

• Curso para MEI de gestão de negócios;

• Precificação: como calcular o preço do meu produto ou serviço;

• Vendas e comunicação para o seu negócio;

• Como atrair mais clientes usando as redes sociais;

• Como definir o preço ideal e vender pela internet seus produtos de moda;

• Artesanato e costura: esse é meu negócio!



Para mais informações, o interessado pode entrar em contato com a Secretaria Municipal da Mulher pelo telefone (22) 99859-7841. O número também recebe mensagens via WhatsApp.