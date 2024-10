Lucimar (PL) candidata a prefeitura de Saquarema - Divulgação

Publicado 06/10/2024 19:16 | Atualizado 06/10/2024 19:33

Saquarema - A candidata estreante do Partido Liberal (PL), Lucimar Pereira Vidal da Costa, venceu a corrida eleitoral pela Prefeitura de Saquarema com 81,85% dos votos válidos, neste domingo (6). Os candidatos Paulo Melo (MDB) e Romulo Gomes (Novo) ficaram com 12,03% e 6,29% dos votos, respectivamente.

Natural de Saquarema, Lucimar tem 56 anos, é servidora público municipal e tem ensino superior completo.

A professora, pedagoga e Subsecretária de Educação de Saquarema, durante o mandato da prefeita Manoela Peres (PL), propõe dar continuidade aos projetos da atual gestão, principalmente na área educacional. Uma das suas propostas de governo é a revisão do plano de cargos e salários da educação.

Durante toda a campanha eleitoral, Lucimar liderava as pesquisas de intenção de votos com tranquilidade.

A vice-prefeita na chapa de Lucimar é a Dra. Raquel (União).