Candidatos a prefeitura de Saquarema: Lucimar (à direita), Paulo Melo (na parte inferior à esquerda) e Romulo Gomes (na parte superior à esquerda) - Divulgação

Publicado 04/10/2024 16:15

Saquarema - O primeiro turno das Eleições 2024 vai acontecer no próximo domingo (6) e os eleitores de Saquarema deverão votar no melhor candidato para comandar a gestão da prefeitura da cidade pelos próximos quatro anos. Nas eleições municipais deste ano, a cidade conta com três candidatos: Lucimar (PL)

Segundo pesquisa realizada pelo Paraná Pesquisas, Lucimar é a favorita dos saquaremenses para assumir o cargo, com 67,4% de intenção de votos estimulados, quando os nomes de candidatos são apresentados aos eleitores. Já Paulo Melo tem 11,9% de votos estimulados e Romulo Gomes (Novo), 7,6%.

Nessas eleições, os saquaremenses também irão votar para escolher os 13 vereadores da cidade.

Confira abaixo o número dos candidatos à prefeitura de Saquarema:

- Lucimar (PL) - 22

- Paulo Melo (MDB) - 15

- Romulo Gomes (Novo) - 30

Transporte gratuito no dia das eleições

Por meio de decreto publicado no Diário Oficial na última quarta-feira (2), a Prefeitura de Saquarema determinou a circulação de 100% da frota da cidade de forma gratuita com objetivo de incentivar o comparecimento da população no dia das eleições municipais. A medida leva em consideração o artigo 24 da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 23.736, de 23 de fevereiro de 2024.