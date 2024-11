Policiais da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) prenderam mulher por extorsão em Saquarema - Divulgação/PCERJ

Publicado 20/11/2024 11:02

Saquarema - Policiais civis da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) prenderam, na última terça-feira (19), uma mulher acusada de crime de extorsão. Ela foi localizada pelos agentes no bairro Jaconé, no município de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, após investigações do setor de inteligência.

A mulher, que não teve a identidade revelada, teve mandado de prisão preventiva pelo crime de extorsão, expedido pela 2ª Vara da Comarca de Rio Bonito.