Prefeitura de Saquarema abre inscrições para estágio no Programa Jovem Cidadão - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema abre inscrições para estágio no Programa Jovem CidadãoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/01/2025 11:39

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, lança o Chamamento Público 001/2025 para a seleção de estudantes de cursos de Ensino Superior interessados em participar da seleção de estagiários para o Programa Jovem Cidadão.

A seleção será coordenada e executada pela comissão criada para selecionar estagiários do programa. Caberá à comissão selecionar e avaliar a documentação apresentada por cada candidato, de acordo com o exigido no edital. Todas as informações referentes ao procedimento estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Saquarema

Nesta edição, a Prefeitura está oferecendo 125 vagas nos cursos de Administração (com duas vagas para pessoas com deficiência), Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Informática e Tecnologia (Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências da Computação, Engenharia da Computação ou Engenharia de Software – estes cursos também possuem duas vagas para pessoas com deficiência), Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia (com seis vagas para pessoas com deficiência), Psicologia, Publicidade/Marketing e Serviço Social.

Mão de obra qualificada

“Em mais de seis anos de PJC, 620 estagiários já participaram do programa. Neste período, a Prefeitura promoveu mais de 300 estudantes que, atualmente, estão trabalhando em diversas secretarias e departamentos da Prefeitura de Saquarema. Nossos estagiários chegam com uma energia e um gás que alegram os ambientes e revolucionam os serviços prestados aos nossos munícipes”, afirmou o Secretário Municipal de Administração, Receita e Tributação, Hailson Alves Ramalho.

“Esse é o nosso primeiro edital do PJC. São 125 novas vagas em diversas áreas de conhecimento. Com os estagiários, podemos trazer mão de obra qualificada para a Prefeitura; tudo o que eles aprendem na faculdade, podem colocar em prática no dia a dia de trabalho. Temos excelentes exemplos de estagiários que iniciaram conosco e, hoje, estão atuando como funcionários da Prefeitura de Saquarema”, completou a Prefeita Lucimar Vidal.

As inscrições

As inscrições serão realizadas até sexta-feira (24), das 09 às 17 horas, na Casa do Educador, localizada na Avenida Saquarema, 911, no bairro Porto Novo (próximo ao TRE-RJ). Para concorrer ao estágio, o estudante interessado deverá se enquadrar nas seguintes condições: 1) Ser estudante regularmente matriculado em curso de graduação em Instituição de Ensino de Nível Superior; 2) Ser morador do Município de Saquarema no mínimo há um ano; 3) Não estar em exercício de cargo, emprego ou função pública de natureza definitiva ou temporária; 4) Não ter realizado estágio educacional não obrigatório nesta municipalidade, pelo mesmo curso de graduação; e 5) Estar cursando quando for convocado para o estágio.