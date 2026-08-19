Teatro Mário Lago terá noite de humor no sábado em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Mário Lago terá noite de humor no sábado em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 19/08/2026 18:31

Saquarema - O Teatro Municipal Mário Lago abre ao público, no sábado (22), o espetáculo Noite de Humor com Jaime.

A diversão é garantida com muitas paródias e literatura de cordel; e toda a venda será revertida para o Encontro de Casais com Cristo.

Os ingressos podem ser obtidos por R$ 25,00, na Casa&Granito, com Jaime ou Euzimar, pelos números (22) 99851-2015 ou (21) 99961-6770 e com Mariano e Marcia, pelos números (21) 99659-5846 ou (21) 98282-6691. A classificação indicativa é livre.

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Rua Cel. Madureira, 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.