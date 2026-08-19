Programa Novo Cidadão impulsiona inserção de jovens no mercado de trabalho em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Programa Novo Cidadão impulsiona inserção de jovens no mercado de trabalho em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 19/08/2026 18:46

Saquarema - No mundo, um em cada cinco jovens não estão trabalhando, estudando ou em formação profissional, de acordo com o relatório “Tendências Globais do Emprego para os Jovens 2026: de volta ao futuro” da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Para a instituição, as rápidas mudanças tecnológicas tornaram os cargos operacionais cada vez mais escassos e passou a exigir experiência prévia para vagas de entrada. Diante desse cenário, programas públicos tornam-se mecanismos fundamentais para equilibrar a balança. A Prefeitura de Saquarema adotou essa estratégia por meio do Programa Novo Cidadão, voltado a capacitar e inserir a população jovem em situação de vulnerabilidade no mundo do trabalho.

O programa

Criado em 2022, o programa qualifica profissionalmente e oferece a primeira experiência prática para munícipes de 18 a 29 anos e pessoas com mais de 50 anos pertencentes a famílias de baixa renda. Com jornada de até 25 horas semanais, a iniciativa visa ampliar a inserção dos participantes no mercado de trabalho e promover a inclusão social na região. A bolsa mensal é de 700 reais e, para casos aplicáveis, um adicional de 100 reais para cobrir os custos com transporte.

A trajetória de Maria Carolina Neves, de 29 anos, exemplifica o impacto direto dessa política pública. Ela ingressou no programa em 2024, se formou em 2025 e, hoje, ocupa o cargo de Chefe de Serviço de Atendimento da prefeitura. Carolina começou sua atuação na Central do Cidadão, onde descobriu a vocação para o setor público: “Aprendi muito durante meu tempo no programa. A memória mais feliz que tenho foi acompanhar um paciente descobrindo um diagnóstico e, depois, recebendo a notícia de que estava curado”, relembra.

Para ela, além de aprendizado, o projeto trouxe uma visão diferente sobre a área da saúde e como ela é importante para todos. No fim de sua experiência, Carol teve a oportunidade de trabalhar na sede da prefeitura, onde trabalha hoje: “Ver de dentro como uma cidade funciona e poder fazer parte disso, foi a cereja do bolo”.

Desde a sua criação, o Novo Cidadão já atendeu mais de 600 participantes. Hoje, Maria Carolina repassa seu aprendizado para a nova geração de integrantes, como Samantha Carvalho, de 24 anos. Há quase um ano no projeto, Samantha destaca o desenvolvimento contínuo de competências técnicas e interpessoais: “Fazer o curso de Auxiliar Administrativo e participar das formações tem sido muito importante para a minha preparação. Cada etapa vem contribuindo não apenas para o meu crescimento profissional, mas também pessoal”, afirma.

Além da área administrativa, o programa expandiu suas atividades com capacitações voltadas para Apoio à Educação Infantil e Creche, Apoio à Inclusão Escolar, Agente de Tecnologia e Apoio aos cuidados à criança e adolescente. Para Samantha, a vivência é a porta de entrada para a construção de uma trajetória próspera: “O Novo Cidadão me ensinou que todo recomeço pode abrir novos caminhos e que nunca é tarde para acreditar em si mesma, buscar novos conhecimentos e construir um futuro melhor”, pontua.

Cidade mais justa

A inscrição do programa não é restrita aos jovens, ele também abre caminhos para munícipes 50+ desempregados e pertencentes a famílias de baixa renda. A Prefeita Lucimar Vidal comenta sobre a importância de um programa como esse nos dias de hoje: “Garantir a inclusão produtiva das nossas famílias é uma prioridade da nossa gestão. O Programa Novo Cidadão existe para abrir portas, oferecendo qualificação e a primeira oportunidade de trabalho tanto para os nossos jovens quanto para a população 50+, que também enfrenta barreiras no mercado. Ver histórias transformadoras como as de Maria Carolina e Samantha nos mostra que investir na capacitação dos moradores de Saquarema é o caminho certo para construir uma cidade mais justa, humana e com oportunidades para todos”, comenta.

Para acompanhar a divulgação de novas oportunidades e saber em primeira mão quando novas vagas forem abertas no programa, a população pode acompanhar os canais oficiais de comunicação e as redes sociais da Prefeitura de Saquarema.