Dona Célia, de 75 anos, se formou em Serviço Social com bolsa do Conexão Universitária em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Dona Célia, de 75 anos, se formou em Serviço Social com bolsa do Conexão Universitária em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/08/2026 19:25

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Nos dias que antecederam a festividade, a sorridente Dona Célia estava ansiosa. Mandou trazer um vestido de Minas Gerais, passou a véspera da colação preparando o cabelo. Ela nem imaginava que seria uma das estrelas da noite. Ao caminhar pelo Centro de Eventos, muitas pessoas faziam questão de cumprimentá-la.Antes da entrega dos diplomas, em discurso para a plateia de estudantes, a Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal, fez questão de mencionar o nome da simpática senhora de 75 anos. “Hoje, sei que vocês estão escrevendo uma história, que passaram por desafios, que passaram por vários obstáculos. Então, parabéns a cada um de vocês, que não desistiram dos seus sonhos. A Dona Célia, ali, tá realizando um sonho. Muita gente achava que ela não iria terminar, que ela iria parar pelo caminho. A idade, ela não tem limite, não é, Dona Célia? E vocês também não têm limite. Busquem os sonhos de vocês”, emocionou-se.Dona Célia sabia do que a Prefeita Lucimar Vidal falava. Nascida no Jacarezinho, na cidade do Rio, fez de tudo um pouco, foi costureira, assistente administrativa, voluntária em um colégio para pagar os estudos do filho e gari nas ruas de Saquarema. “Nessa época, eu trabalhava varrendo as ruas de Bacaxá e, à noite, ia estudar. Eu só passava em casa para tomar um banho antes e trocar de roupa”, lembra-se a nova assistente social, que, em Saquarema, conquistou a tão sonhada casa própria, para onde mudou-se no fim dos anos 80.Ela é protagonista de apenas uma das cerca de 400 histórias dos formandos do primeiro edital do COUNI, o programa da Prefeitura de Saquarema que dá a moradores do município acesso ao Ensino Superior.“O COUNI foi fundamental. Por meio do programa, aprendi coisas que eu não imaginava aprender. Foi uma conquista muito grande. Estou muito feliz e emocionada, porque é uma conquista muito grande para mim e para todos os formandos”, afirmou Dona Célia.Nas noites de quarta-feira (26) e quinta-feira (27), Saquarema ganhou 400 novos profissionais de Engenharia de Software, Publicidade e Propaganda, Ciências Contábeis, Nutrição, Educação Física, Pedagogia e Serviço Social. Todos sabem que a formatura não é o fim de um caminho, mas apenas o primeiro passo de uma carreira. Que o diga Dona Célia. Ela enfrentou desafios, mas não para, e agora, quer fazer mestrado. E com a sabedoria de uma eterna aprendiz, Dona Célia é direta ao ser perguntada sobre qual conselho daria a quem pensa em entrar no Ensino Superior tentando uma bolsa pelo COUNI. “Não é pensar, é fazer”.Aos beneficiários do COUNI, a Prefeitura de Saquarema oferece transporte gratuito até a universidade, ajuda de custo e bolsas de estudos. Desde o início do projeto, em 2022, cerca de 12 mil pessoas já tiveram suas vidas transformadas.