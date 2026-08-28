Prefeitura de Saquarema organiza evento para combater o tabagismo no municípioDivulgação/Prefeitura de Saquarema
“Eu fumava desde os 14 anos de idade e não acreditava muito que o programa poderia me fazer parar de fumar. Mas, chegando lá, desmistifiquei isso. Encontrei uma equipe abençoada. Eles não são nota mil, são nota um milhão”, elogia.
Às pessoas que o ajudaram a vencer o vício, ele sempre faz questão de agradecer. Márcio não é o único que se sente assim. Nos últimos seis meses, mais de uma centena de moradores de Saquarema parou de fumar com a ajuda do programa.
O número é uma marca importante, mas ainda pode crescer. Por causa disso, nesta sexta-feira (28), na véspera do Dia Nacional de Combate ao Fumo, os profissionais do Programa Municipal de Controle e Tratamento do Tabagismo fizeram uma palestra direcionada a funcionários de limpeza e manutenção de ruas explicando como funciona o tratamento, que é totalmente gratuito. O evento ocorreu na sede da Secretaria Municipal de Transportes, em Porto da Roça.
Time multidisciplinar
“Muitas vezes, por exemplo, além da dependência química em relação ao cigarro, há questões psicológicas que contribuem para a pessoa ter vontade de fumar. A gente percebe que o tratamento contra o vício no tabaco necessita da atuação de vários especialistas”, pontua a coordenadora do programa, Patrícia Costa.
Por conta disso, o Programa Municipal de Controle e Tratamento do Tabagismo conta com um time multidisciplinar. Entre os profissionais envolvidos no tratamento estão médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos e educadores físicos.
“Qualquer um pode buscar o programa, mesmo que seja para um amigo ou um parente. É importante que as pessoas saibam que a Prefeitura de Saquarema tem esse serviço à sua disposição”, sublinha Patrícia.
Quem deseja ajuda pode ir à sede do programa da prefeitura disponibilizado por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). O endereço é Rua Professor Souza, nº 111, em Bacaxá e o horário de funcionamento é das 9h às 17h, de segunda a sexta. Também é possível obter informações pelo WhatsApp através do número (22) 99273-4839.
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