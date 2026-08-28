Prefeitura de Saquarema organiza evento para combater o tabagismo no município - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema organiza evento para combater o tabagismo no municípioDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/08/2026 19:36

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“Eu fumava desde os 14 anos de idade e não acreditava muito que o programa poderia me fazer parar de fumar. Mas, chegando lá, desmistifiquei isso. Encontrei uma equipe abençoada. Eles não são nota mil, são nota um milhão”, elogia.Às pessoas que o ajudaram a vencer o vício, ele sempre faz questão de agradecer. Márcio não é o único que se sente assim. Nos últimos seis meses, mais de uma centena de moradores de Saquarema parou de fumar com a ajuda do programa.O número é uma marca importante, mas ainda pode crescer. Por causa disso, nesta sexta-feira (28), na véspera do Dia Nacional de Combate ao Fumo, os profissionais do Programa Municipal de Controle e Tratamento do Tabagismo fizeram uma palestra direcionada a funcionários de limpeza e manutenção de ruas explicando como funciona o tratamento, que é totalmente gratuito. O evento ocorreu na sede da Secretaria Municipal de Transportes, em Porto da Roça.“Muitas vezes, por exemplo, além da dependência química em relação ao cigarro, há questões psicológicas que contribuem para a pessoa ter vontade de fumar. A gente percebe que o tratamento contra o vício no tabaco necessita da atuação de vários especialistas”, pontua a coordenadora do programa, Patrícia Costa.Por conta disso, o Programa Municipal de Controle e Tratamento do Tabagismo conta com um time multidisciplinar. Entre os profissionais envolvidos no tratamento estão médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos e educadores físicos.“Qualquer um pode buscar o programa, mesmo que seja para um amigo ou um parente. É importante que as pessoas saibam que a Prefeitura de Saquarema tem esse serviço à sua disposição”, sublinha Patrícia.Quem deseja ajuda pode ir à sede do programa da prefeitura disponibilizado por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). O endereço é Rua Professor Souza, nº 111, em Bacaxá e o horário de funcionamento é das 9h às 17h, de segunda a sexta. Também é possível obter informações pelo WhatsApp através do número (22) 99273-4839.